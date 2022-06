Frühjahrsputz: Bezirk Krems ist wieder sauberer

Richtige Abfalltrennung und generelle Abfallverwertung sind ebenso wie Mehrwegverpackungen und eine nachhaltige Lebensweise wichtige Themen. Der Frühjahrsputz kümmert sich nach wie vor um sorglos weggeworfenen Abfall am Straßenrand. Von März bis Mai setzen Menschen im gesamten Bezirk Krems mit ihrer Teilnahme am Frühjahrputz 2022 ein Zeichen gegen Vermüllung.

Der Frühjahrsputz wurde dieses Jahr bereits zum 16. Mal ausgetragen. Der GV Krems unterstützte wie jedes Jahr tatkräftig die emsigen Sammlerinnen und Sammler mit einer orangen Ausstattung: Handschuhe, Warnwesten und orange Sammelsäcke, welche kostenlos in den 17 Werkstoffsammelzentren übernommen wurden.

Rezepte für die Restverwertung

Auch dieses Jahr gab es wieder Picknickkörbe mit Porzellangeschirr, 30 Euro Einkaufsgutscheine für regionale Spezialitäten oder das Koch.Kunst.Buch mit vielen Rezepten zur Restverwertung zu gewinnen.

Zu den vier glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern zählen Familie Schinko aus Steinaweg, Barbara und Sebastian Winkler aus Senftenberg, Kerstin Fink mit ihren Söhnen Leon und Jonas sowie Emilie Richter aus Zöbing. Den Gewinn holten sich die Glücklichen jeweils selbst aus dem Langenloiser Verbandsbüro ab.

"Ich bin jedes Jahr begeistert, wie viele Menschen sich motivieren und am Frühjahrsputz teilnehmen. Jede und jeder einzelne von ihnen leistet einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt. Gleichzeitig ist es jedoch eine große Sauerei, dass es noch immer verantwortungslose Menschen gibt, so dass es diese Aktion auch nach so langer Laufzeit noch immer braucht!“ äußert sich GV Krems Geschäftsführer Gerhard Wildpert zu der Aktion.

