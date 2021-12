Freiwillige Feuerwehr Krems stundenlang wegen Ölspur im Einsatz

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eine Ölspur forderte am gestrigen Sonntag die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Krems. Diese zog sich vom Alauntal über die Ziegelofengasse bis nach Egelsee. "Das entspricht einer Länge von mehr als einem Kilometer", heißt es vonseiten der Feuerwehr.