Am 29. Jänner wird in Niederösterreich die nächste Landesregierung gewählt, die bis 2028 im Amt sein wird. "Sie ist damit auch die letzte, die den Klimakurs in Niederösterreich noch in Richtung 1,5-Grad-Pfad korrigieren kann", ist man bei den Klimaaktivisten von Fridays For Future NÖ (FFF) überzeugt.

100 Windräder jährlich

Deshalb hat die Organisation bereits jetzt schon Forderungen an die neu gewählten Landesvertreter gestellt. Im Bereich der Mobilität soll in Zukunft die Bodenversiegelung gestoppt werden und keine neuen Straßen gebaut werden.

Um die Energieversorgung im Land zu verbessern, sollten laut FFF Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdacht werden und jedes Jahr 100 neue Windräder errichtet werden. Außerdem müsse Fracking per Landesverfassung verboten werden.