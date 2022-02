Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit einem Match gegen den HSG Holding Graz startete der Förthof UHK Krems am vergangenem Samstag in die neue Saison. Dabei kam es auch gleich zum ersten Wiedersehen zwischen dem neuen UHK-Tormann Thomas Eichberger mit seinem Ex-Team.

Rasanter Start

Den ersten Treffer der Partie konnte gleich Jakob Jochmann für den UHK Krems erzielen. Kurzfristig gingen dann aber doch die Grazer in Führung.

Bereits ab der fünften Minute lagen die Wachauer jedoch wieder vorne und konnten ihre Führung bis zum Schluss mit einer glänzenden Spielleistung halten.