"Finanzspritze" für UHK von Stadt Krems zugesichert

Der Handball gehört aufgrund seiner langen Tradition zu Krems wie die Donau. Umso weniger verwundert es, dass es bei der letzten Sitzung des Gemeinderats der Stadt keine Gegenrufe gab, als ein Subventions-Antrag des UHK Krems zur Diskussion gestellt wurde.

Einstimmiger Beschluss

Unter einstimmigem Zuspruch aller Mandatare gewährt die Stadt dem Handballklub für die neue Meisterschaftssaison eine Unterstützung in der Höhe von 13.400 Euro. Damit sollen unter anderem Ausrüstungskosten und Transportspesen gedeckt werden.