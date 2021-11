FF Krems bei Unfall auf der Stockerauer Schnellstraße im Einsatz

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Pkw krachte am Freitagabend, den 19. November, gegen einen Leitschienenanpralldämpfer auf der Stockerauer Schnellstraße. Das Fahrzeug kam auf der stark befahrenen Straße zum Stehen und stellte somit ein Hindernis für die restlichen Verkehrsteilnehmer dar. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt.

Ein Arzt kam zufällig als Ersthelfer zum Unfallort und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Krems rückten mit einem Hilfeleistungsfahrzeug und dem Wechselladefahrzeug mit Kran aus.