Feuerwehren im Bezirk Krems bestätigten Kommando

Zuletzt entschieden die Feuerwehrmitglieder im Bezirk Krems im Jänner über die Funktionäre ihrer Ortsstellen. Vergangenen Samstag schritten die dabei neu gewählten Kommandanten und ihre ersten Stellvertreter erneut zur Wahlurne, um die Funktionäre auf Bezirks- und Abschnittsebene zu bestimmen.

In mehreren Durchgängen entschieden die 122 Feuerwehren im Bezirk Krems wer Positionen wie den Bezirksfeuerwehrkommandant oder den Unterabschnittsfeuerwehrkommandant für die nächsten fünf Jahre bekleiden sollte.

Sichere Wahl

Als Wahllokal diente die Tourismusschule HLF Krems. In diversen Klassenräumlichkeiten waren die Wahllokale für die einzelnen Wahldurchgänge für Bezirk, Abschnitt, und Unterabschnitt untergebracht.

Um für die Sicherheit der Wählenden zu sorgen, wurde ein minutiös getakteter Zeitplan erstellt und eine Einbahnregelung eingeführt, außerdem waren FFP2-Masken beim Urnengang Pflicht. Der Katastrophenhilfsdienst des Bezirkes Krems stellte die reibungslose Durchführung der Wahl sicher.

Kommando wurde bestätigt

Die Wählenden bestätigten Martin Boyer in seiner Funktion als Bezirksfeuerwehrkommandant und auch sein Stellvertreter Engelbert Mistelbauer behält seinen Posten. Nach der Wahl wurde Christian Schopper zum Leiter des Verwaltungsdienstes des Bezirksfeuerwehrkommandos ernannt. Vertreten wird ihn Petra Herndler, Markus Höbarth wurde als Gehilfe des Leiters eingesetzt.

Alle Ergebnis können im Detail auf der Homepage des Bezirksfeuerwehrkommandos Krems nachgelesen werden: www.bfk-krems.at