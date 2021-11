Feuerwehreinsatz: Silo brannte in Grafenwörth

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am gestrigen Montag bemerkten Mitarbeiter eines Agrarbetriebs in Grafenwörth in den frühen Morgenstunden alarmierende Sensordaten. Zur Sicherheit wurde die Feuerwehr Grafenwörth angefordert.

Die Einsatzkräfte stellten nach Eintreffen einen größeren Brand fest. Daher wurde zusätzlich die FF Krems an der Donau mit der Drehleiter gerufen. Im Silo kam es wenig später zu einer sogenannten "Durchzündung mit massiver Flammeneinwirkung". Daher wurden auch die Feuerwehren Jettsdorf, Feuersbrunn, Seebarn und Wagram zum Einsatz gerufen.