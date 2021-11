Vanillekipferl auch als Weihnachtseis aus dem Waldviertel

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eis passt nicht nur in eine Jahreszeit. Das wollen zumindest drei Waldviertler Unternehmer beweisen. Harald Schörgmaier, Eismacher Wolfgang Fröschl und Horst Berger produzieren Geschmacksrichtungen, die in die Adventzeit ideal passen.

Seit drei Jahren verarbeitet die Eismanufaktur „Waldviertler Eis“ aus Zwettl regionale Zutaten. Und das Produkt wurde heuer bereits ausgezeichnet: Bei Österreichs wichtigstem Eiswettbewerb, dem „Goldenen Stanitzel“, gewann das Unternehmen gleich acht Medaillen (zwei Mal Gold, 4 Mal Silber, 2 Mal Bronze) und zählt somit zu den besten Eismanufakturen Österreichs.

Für den Advent hat man sich nun wieder etwas Neues überlegt: Zwischen Beerenpunsch, Vanillekipferl, Rumkugel, Lebkuchen oder Kokosbusserl darf sich die Kundschaft nun entscheiden.