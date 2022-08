Feuerwehreinsatz: Pkw stand im Bezirk Krems in Vollbrand

Gleich mehrere Notrufe gingen in den gestrigen Morgenstungen in der Bezirksalarmzentrale Krems ein. Auf der Langenloiserstraße stand ein Pkw in Vollbrand, welcher unverzüglich mit mehreren Angriffsleitungen bekämpft wurde. "Aufgrund der großen Hitze platzte der volle Tank des Fahrzeuges auf, welches die Löschmaßnahmen deutlich erschwerte", heißt es von der FF Krems.

Im weiteren Verlauf wurde die Wasserversorgung von einem nahen Hydranten sichergestellt, eine weitere Leitung mit Schaummittel vorgenommen, sowie die austretenden Betriebsmittel gebunden. Rasch konnte der PKW abgelöscht und mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert werden.