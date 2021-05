Feuerwehreinsatz in Krems: Sportboot wollte U-Boot werden

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bereits am 4. Mai ging in der Bezirksalarmzentrale Krems die Meldung über ein sinkendes Sportboot an einem Steg im Kremser Yachthafen ein. Wenige Minuten später rückte ein Team zur Bergung aus.

Als die Einsatzkräfte das Boot erreichten, war dieses bereits bis zur Hälfte seitlich unter Wasser. Am Einsatzort angekommen wurde festgestellt, dass das Boot schon bis zur Hälfte seitlich unter Wasser war. Zur Hilfe wurde die Tauchgruppe Nord, welche in Weißenkirchen in der Wachau stationiert ist angefordert. Diese sind für etliche Bergungen in und unter dem Wasser spezialisiert.