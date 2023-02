Feuerwehr stand wegen Wohnungsbrand in Kremser Innenstadt im Einsatz

Am späten Abend des 1. Februar wurden die Feuerwachen Egelsee und Hauptwache zu einem Brand in der Kremser Innenstadt alarmiert. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache war in einer Wohnung in der Oberen Landstraße ein Feuer ausgebrochen.

Die Nachbarwohnungen wurden durch die Polizei evakuiert. Daher konnten die Feuerwehren beim Eintreffen am Einsatzort rasch mit der Brandbekämpfung beginnen. Durch einen der Atemschutztrupps wurde eine Löschleitung verwendet. Man konnte sicherstellen, dass das Stiegenhaus rauchfrei bleibt. Der Sicherungstrupp stand in Bereitschaft, um im Notfall sofort eingreifen zu können.