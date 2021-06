Feuerwehr-Einsatz bei Containerbrand im Gewerbepark Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Wochenende wurde die Freiwillige Feuerwehr Krems zu einem Kleinbrand in den Gewerbepark Krems gerufen. Der Anrufer, welcher auf den Notfall aufmerksam machte, meldete starke Rauchentwicklung aus einem Container eines Entsorgungsunternehmen.

Am Einsatzort wurde die Lage erkundet und der Löschangriff gestartet.