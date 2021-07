Feier der satirischen Kunst in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Als einziges österreichisches Museum für satirische Kunst setzt das Karikaturmuseum Krems seit seiner Eröffnung am 29. September 2001 politische Karikatur, humoristische Zeichnung, Comic und Illustration, von den Anfängen der Kunstgattung bis hin zu hochaktuellen Arbeiten, in Szene.

Politik bis Kunst

Anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums lud das Karikaturmuseum Krems zu einem Festakt. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überbrachte ihre Glückwünsche zum Jubiläum persönlich. Der Karikaturist Petar Pismestrovic und die Kunst-Sammler Meisi und Helmut Grill gaben auf der Bühne Einblicke in ihre Arbeit.

Gottfried Gusenbauer, Direktor des Karikaturmuseums, zeigt sich über die Entwicklung des Hauses erfreut. In Erinnerung geblieben seien nicht nur „legendäre Ausstellungen mit Manfred Deix und Gustav Peichl“, sondern auch die „Weltklasse-Ausstellungen“ zu Lucky Luke mit Achdé, Cartoonist Mordillo und Disney-Zeichner Carl Barks“.