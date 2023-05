Fahrzeug von ÖBB-Triebwagen im Bezirk Krems erfasst

Durch die Bezirksalarmzentrale Krems wurden die Freiwilligen Feuerwehren Steinaweg Klein-Wien, Furth bei Göttweig, Paudorf, Palt, Mautern und Oberfucha zur Menschenrettung alarmiert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurden von der Rettungsleitstelle zum Einsatz alarmiert. Binnen kürzester Zeit waren mehrere First Responder, Rettungstransportwagen das Notarzteinsatzfahrzeug aus Krems und der Notarzthubschrauber Christophorus 2 am Weg am Einsatzort.

Rettung durch den Kofferraum

Nach Absprache mit dem Rettungsdienst wurde die Beifahrerin über den Kofferraum aus dem Fahrzeug gerettet. In mühsamer Arbeit konnten sich die Feuerwehrkräfte zur Frau vorarbeiten. Dazu mussten der Kofferaumdeckel sowie mehrere Sitze aus dem Pkw entfernt werden. So konnte die Frau aus dem Fahrzeug gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden.