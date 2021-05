Fahrplaninfoheft "Mobil in der Wachau" ab sofort erhältlich

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Pünktlich zum Saisonstart in der Wachau ist das Fahrplaninfoheft „Mobil in der Wachau“ erhältlich. Dieses zweisprachige Produkt soll sowohl Einheimischen als auch Gästen die Möglichkeit geben, kompakte Informationen zum Mobilitätsangebot in der Wachau zu erhalten und so nachhaltig mobil zu sein.

Aktuelle Fahrpläne von Bus, Bahn, Fähre und Schiff

Das Heft beinhaltet alle aktuellen Fahrpläne von Bus- und Bahnverbindungen des öffentlichen Verkehrs. Zusätzlich findet man Informationen zu weiteren Mobilitätsangeboten in der Region wie zum Beispiel den nextbikes, die Wachaubahn, BRANDNER Schifffahrten sowie dem "AnachB"-Routenplaner. Durch die Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsmittel können alle Orte und Ortsteile, sowie Sehenswürdigkeiten mit Öffis erreicht werden.

Haltestellen, Stationen und Umstiegszeiten von Bus, Bahn, Fähre und Schiff sind aufeinander abgestimmt. „Mit diesem Service kommen wir den Bedürfnissen der Fahrgäste nach. Die Möglichkeit, Reisen mit der Bahn, Bus und Rad, wird so noch angenehmer und einladender gestaltet", so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Das Gemeinschaftsprojekt des Mobilitätsmanagement NÖ-Mitte der NÖ.Regional und dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH soll den Menschen eine einfache und klimafreundliche Alternative zum Auto bieten.