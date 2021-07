Fade Ferien ade mit Betreuung, Workshops und Lernwerkstätten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Zwar wurden auch in der Volksschule Langenlois bereits vor einer Woche die Zeugnisse verteilt. Verlassene Gänge und stille Klassenzimmer sucht man hier aber trotzdem vergebens. Denn die Weinstadt ist eine von insgesamt 90 niederösterreichischen Gemeinden, die sich in Kooperation mit dem Familienland NÖ auch während der schulfreien Zeit um die Betreuung ihrer jüngsten Bürger kümmert.

Prominenter Besuch bei Auftakt

Wie auch schon im Vorjahr, wurde der Auftakt der Ferienbetreuungssaison heuer wieder im kleinen Rahmen gefeiert. Dabei durften sich die insgesamt 57 in Langenlois angemeldeten Kinder, einige davon mit pädagogischen Sonderbedarf, über ein eine Vorstellung des Musik-Theaters „kBumm“ freuen.

Daran nahm mit Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) auch prominenter Besuch teil. „Regionale, leistbare Ferienbetreuungsangebote werden von Eltern dringend benötigt, was auch die stetig steigende Nachfrage zeigt“, so Teschl-Hofmeister. „Kinder sollen den Sommer genießen und die Eltern und Erziehungsberechtigten, die solche Angebote in Anspruch nehmen möchten, sollen ihre Kinder gut aufgehoben wissen.“