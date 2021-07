Kremser Ausstellung zeigt Natur in ihrer Widersprüchlichkeit

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Kremser Künstler Friedrich Zahn zeigt aktuell in der Vinothek "El Tres" (Spänglergasse 3) in Krems zwölf seiner Bilder. Die Ausstellung "Nature-Reflexion" widmet sich der Natur in ihrer Widersprüchlichkeit. "Ich habe versucht, die Natur in all ihren Facetten darzustellen: Die bedrohte, die bedrohliche, die verschmutzte und die schöne Natur", sagt der Künstler.

Die ausgestellten Kunstwerke drehen sich alle um die Natur, sowohl positiv, als auch negativ. Die Ausstellung wurde verlängert und ist nun bis 24. Juli zu sehen. Die Kunstwerke können erworben werden.