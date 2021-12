Erweiterter Standort in Krems: Aus Speiseöl wird Biodiesel

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Müll nicht entsorgen, sondern daraus wieder nützliche Rohstoffe herstellen. Das ist in vielen Bereichen einer der Schlüssel, um der Klimakrise entgegenzutreten. Das europaweit tätige Familienunternehmen Bio Oil (Sitz: Bezirk Gänserndorf) macht genau das. Im Frühjahr geht die Industrieanlage der Firma in Krems wieder in Betrieb.

Dort wird dann Altspeiseöl aus der Gastronomie und der Lebensmittelproduktion zu Biodiesel weiter verarbeitet. „Der grüne Kreislauf ist uns wichtig. Biodiesel, so wie er bei Bio Oil hergestellt wird, ist der am häufigsten im Verkehr gebrauchte Biokraftstoff in Österreich. Als gebürtiger Niederösterreicher freut es mich natürlich umso mehr, dass wir jetzt auch in Krems produzieren können“, sagt Christoph Rauch, CEO der Niederlassung in Krems.