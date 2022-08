Energieautark bis 2030: So will Krems klimafit werden

Komplett verbindlich wird der Kremser Klima- und Umweltmasterplan aber nicht werden, da er dem Gemeinderat nicht zum Beschluss vorgelegt werden wird: „Viele der Maßnahmen sind ja bereits beschlossen“, ergänzt Resch.

Budget-Verhandlungen starten gleich nach Wahl

„Es ist kein Ende des Weges in Sicht und es wird noch viel kosten“, kündigt der Bürgermeister höhere Investitionen für das Klima als die 3,8 Millionen Euro 2021 an. Die Budget-Verhandlungen sollen bereits am 5. September, also am Tag nach der Wahl starten.