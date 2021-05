Dreiteilige Kunstinstallation in Kremser Dominikanerkirche

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Medien- und Performancekünstlerin Barbis Ruder präsentiert ab 15. Mai ihre Kunstinstallation „Pitch Control („Tonhöhenregelung“) – Einschreibung des Körpers in eine Architektur“ in der Dominikanerkirche in Krems. Inspiriert von der gotischen Architektur und deren Verhältnis vom Körper im Raum verarbeitet die Künstlerin den Grundton A sowohl in seinem Klang als auch in seiner Form.

Dreiteilig wie das A im Grundton

Die Arbeit ist dreiteilig. Sie besteht aus einem Instrument (Skulptur), einem Chor (Video) und einer Einschreibung (Bild). Die Skulptur steht im Mittelpunkt und wird als „Werk A – A Three Body Problem“ bezeichnet. Ihre Form orientiert sich am Dachstuhl der Dominikanerkirche. Jeweils drei Personen können die kinetische Skulptur unter Anleitung der Künstlerin bespielen und gemeinsam einen Takt angeben. Das Instrument gerät ins Schwingen und man schaut, ob es einen Kipppunkt gibt oder Gleichgewicht hergestellt werden kann. Auf dem Smartphone wird die Schwingung, die man in echt nicht sehen kann, über eine Augmented-Reality-Installation sichtbar.

Die Installation kann täglich von 10 bis 18 noch bis 13. Juni besucht werden. Ende Mai wird die Künstlerin vor Ort sein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Mehr Informationen unter museumkrems.at