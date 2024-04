Drei-Richter-Senat entscheidet erneut über Zukunft von Fritzl

Heute findet ab 13 Uhr abermals eine Anhörung von Josef Fritzl in Krems statt. Der nach dem Inzestfall von Amstetten verurteilte Straftäter könnte durch die Entscheidung eines 3-Richter-Senats in den Normalvollzug überstellt werden.

Geladen sind laut Landesgericht Krems unter anderem die Sachverständige Adelheid Kastner , der 89-Jährige Josef Fritzl samt Verteidigerin Astrid Wagner sowie die Staatsanwaltschaft Krems. Verteidigerin Wagner rechnet mit einer bedingten Verlegung ihres betagten Mandanten aus dem Maßnahmen- in den Normalvollzug.

Erst im Jänner wurde Fritzl angehört. Damals lautete die Entscheidung auf eine bedingte Entlassung aus dem Maßnahmen- in den Normalvollzug, die aber in Folge vom Oberlandesgericht Wien wieder aufgehoben wurde. Eine generelle Entlassung, die Wagner weiterhin erhofft, wurde damals aus "spezialpräventiven Gründen" abgelehnt worden.

Der Fall

In der österreichischen Kleinstadt Amstetten hatte Fritzl 1984 seine damals 18-jährige Tochter in den schalldicht ausgekleideten Keller seines Hauses gesperrt. In den folgenden mehr als 20 Jahren vergewaltigte er sie tausendfach und zeugte sieben Kinder mit ihr. Eines davon starb bald. Die Ehefrau, die im ersten Stock des Hauses mit dem Rest der Familie lebte, hatte laut Behörden nichts von alldem mitbekommen.

Der Fall flog 2008 auf und machte weltweit Schlagzeilen. Die Anklage im Prozess lautete auf Mord durch Unterlassen, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, schwere Nötigung, Sklaverei und Blutschande. Fritzl bekam lebenslange Haft. Er hat im Gefängnis einen neuen Nachnamen angenommen.