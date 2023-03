Drei Motoren aus Bootsclub im Bezirk Krems gestohlen

In einem Bootsclub im Bezirk Krems gab es nun so kurz vor Saisonbeginn für Segler und Bootsfahrten eine böse Überraschung. Laut Angaben der Polizei wurden in der Nacht von 28. auf 29. März eingebrochen und drei Bootsmotoren entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.