Doppeleinsatz für Freiwillige Feuerwehr Krems

Eine automatische Brandmeldeanlage im Stadtteil Weinzierl schlug am 1. Dezember Alarm, woraufhin die Hauptwache der FF Krems ausrückte. Die vorgefundene Verrauchung im Bereich einer Tiefgarage wurde durch einen Defekt einer USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) begründet.

Kameraden der Feuerwache Gneixendorf und der Hauptwache wurden nachalarmiert. Die Tiefgarage wurde auf schnellstem Wege belüftet und das USV-Gerät wurde ins Freie gebracht. So konnte die Rauchentwicklung wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Kollision zwischen Reh und Transporter

Kurz nach Eintreffen in der Zentrale kam es zu einem zweiten Einsatz. Dabei musste das Hilfeleistungsfahrzeug Tank 5 nach Egelsee ausrücken.