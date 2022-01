Budget für Donau-Universität Krems wird erhöht

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Für die aktuelle Leistungsvereinbarungsperiode erhält die Donau-Universität Krems von 2022 bis 2024 56,34 Millionen Euro aus dem österreichweiten Uni-Budget. Die neuen Leistungsvereinbarungen bringen auch Budgeterhöhungen für alle weiteren Universitäten in Österreich mit sich. Bis 2024 erhalten die österreichischen Universitäten gesamt rund 12,3 Milliarden Euro – was einem Plus von 12,5 Prozent entspricht.

Investition in Lehre und Forschung

„Die Erhöhung der Budgets für die Universitäten ist eine Wertschätzung für die hochqualitative Arbeit, die dort passiert. Die Investition in Lehre und Forschung ist ein wichtiger Baustein, um auch in Zukunft mit unserem Studienangebot und wissenschaftlicher Arbeit wettbewerbsfähig zu bleiben. Unsere Forderung nach dieser Budgeterhöhung wurde in dieser Leistungsvereinbarungsperiode erfüllt, was als deutliches Bekenntnis für die Hochschulstandorte zu werten ist“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) über die geplante Budget-Erhöhung.

Im Fachhochschulsektor ortet die Landeshauptfrau jedoch noch Nachholbedarf. Hier werden Planungssicherheit in der Fachhochschulfinanzierung durch einen FH Entwicklungs- und Finanzierungsplan mit weiteren Ausbauschritten, sowie eine nachhaltige Grundfinanzierung von Forschungsleistungen gefordert.