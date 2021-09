Brandaktuelle Ausstellung geht in die letzte Runde

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Jahr lang lud die Gruppenschau „Spuren und Masken der Flucht“ der Landesgalerie Niederösterreich in Krems zum Nachdenken und Diskutieren ein. Ein brandaktueller gesellschaftspolitischer Diskurs steht im Zentrum der Ausstellung, die Videos, Installationen, Malereien und Fotografien von rund vierzig Künstlerinnen und Künstlern zeigt, die zu einem großen Teil selbst Flucht erfahren haben.