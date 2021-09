Kremser Stadtbus fährt nach neuem Fahrplan

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit Anfang diesen Jahres rollt der neue Kremser Stadtbus bereits durch die Straßen. Zusätzlich zu den neuen Fahrzeugen, wurde mit zusätzlichen Linien auch ein neuer Fahrplan eingeführt. Laut der Betreiberfirma "Blaguss" hätte der Stadtbus "in den letzten Monaten an manchen Stellen mit Verspätungen zu kämpfen" gehabt, an anderen Stellen sei der Fahrzeiten zu großzügig bemessen worden.