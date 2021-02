Valentinstag zum Mitnehmen in der Region Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am diesjährigen Valentinstag, am 14. Februar, gilt es die romantische Stimmung zu sich nach Hause zu holen.

Diverse Restaurants aus der Wachau bieten ein Valentinstags-Menü an, regionale Weingüter haben passende Pakete zusammengestellt. Auf Blumen sowie Mehlspeisen muss dank Gärtnereien und Bäckereien auch nicht verzichtet werden. Der KURIER hat die besten Tipps für den Valentinstag im Lockdown zusammengestellt.