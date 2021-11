Biomasseheizkraftwerk Krems wächst zügig

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auf der Baustelle des Biomasseheizkraftwerkes in Krems sind bereits große Fortschritte erkennbar. Zehn Monate nach dem Baustart zieht EVN Sprecher Stefan Zach eine erste Bilanz. „Wir haben nach Fertigstellung des Fundaments und Einrichtung der Schalungselemente vor knapp zwei Wochen mit dem Hochbau der Wände begonnen und mittlerweile schon die Dachgleiche erreicht“, so Zach.

Innovativ gebaut

Dieser rasche Fortschritt ist einem innovativen Verfahren zur Errichtung der 30 Meter hohen Wände zu verdanken, der sogenannten "Gleitschalung". "Bei diesem Verfahren wird im Schichtbetrieb durchgehend 24 Stunden 7 Tage die Woche am Stück mit vorgewärmtem Beton gearbeitet. So kann eine hohe Qualität bei zugleich kurzer Bauzeit gewährleistet werden“, erklärt Stefan Zach.