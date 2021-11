Bezirk Krems-Land: Pkw-Lenkerin kollidierte mit Fahrzeug

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eine 48-Jährige Frau war am gestrigen Freitag zur Mittagszeit mit ihrem Pkw auf der L 43 im Gemeindegebiet von Straß im Straßerthale (Bezirk Krems-Land) unterwegs. Die Hollabrunnerin dürfte dabei aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in den angrenzenden Straßengraben abgekommen sein.

In der Folge dürfte die Frau laut Angaben der Polizei ihr Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn gelenkt haben und gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 40-jährigen Mann aus dem Bezirk Horn, geprallt sein. Von einem unbeteiligten Zeugen wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt und aufgrund der starken Rauchentwicklung bei den Fahrzeugen die Feuerwehr verständigt.