Beteiligung erwünscht: Den Hohen Markt in Krems mitgestalten

Vor allem während der Schulzeit herrscht im Bereich Hoher Markt und Untere Landstraße in Krems hohes Verkehrsaufkommen. Durch viele Eltern, die ihre Kinder vor den Schulen aussteigen lassen, kommt es schon seit längerer Zeit immer wieder zu Staus im betroffenen Gebiet. Dem will die Stadt Krems zusammen mit Betrieben, Organisationen, sowie Bewohnerinnen und Bewohnern mit einem Stakeholder-Beteiligungsprozess entgegenwirken und die Gesamtsituation verbessern.

"Das Ergebnis des Stakeholderdialogs soll ein gemeinsamer Vorschlag für eine qualitätsvolle Neugestaltung und Neuorganisation des Hohen Markts und der Unteren Landstraße sein", heißt es von der Stadt Krems. Die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Nutzergruppen wird von einer Steuerungsgruppe mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien begleitet.

Erste Lösungsansätze

In drei Workshops wurden von den Beteiligten bereits Ideen und Lösungsvorschläge gesammelt. Weniger Elterntaxis, erweiterte Grünflächen, Begegnungszonen und Parkplatzalternativen könnten zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führen

In weitere Folge sind eine Machbarkeitsprüfung durch ein Verkehrsplanungsbüro und die darauffolgende Erstellung eines Stufenplans geplant. Die Präsentation der Ergebnisse soll im Frühjahr 2022 auf der Website www.krems2030.at folgen.