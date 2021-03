Aufmerksamer Kremser entdeckte Wasseraustritt in leerstehendem Haus

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Gute Ohren hatte am Montagabend ein Anrainer eines leerstehenden Gebäudes am Kremser Rosenhügel. Durch ein gekipptes Fenster hörte er ein starkes Rauschen, woraufhin er die Feuerweher Egelsee verständigte.

Durch ein Fenster des unbewohnten Mehrfamilienhauses entdeckten die Einsatzkräfte, dass das Wasser bereits vom Dachgeschoss durch die Decke in die darunterliegenden Räume gedrungen war.