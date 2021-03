App soll Eltern helfen Kinder im Bereich Technik zu fördern

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Technik wird in der heutigen Zeit immer wichtiger und fortschrittlicher. Berufe im Bereich MINT (Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sind am Arbeitsmarkt gefragt. Jedoch ist das typische Bild eines Technikberufes teilweise noch recht veraltet. Die Donau Uni Krems hat daher eine App entwickelt, die Eltern mehr in diesem Bereich sensibilisieren soll.

"Es gibt bereits sehr viele Projekte im Bereich der MINT-Förderung für Kinder, aber noch wenige für Eltern", berichtet Natalie Denk vom Projektteam der Donau Uni Krems. Die App E-MINT wurde daher speziell für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren entwickelt und richtet sich an Eltern, die ihre Kinder im Bereich MINT mehr fördern wollen.

Die Entwickler wollen damit das Interesse für MINT-Berufe wecken. "Eltern haben dabei eine ganz wichtige Rolle. Sie können eine Vorbildrolle sein, welches Bild sie für diese Berufe schaffen und wie sie mit Stereotypen umgehen", sagt Denk.

Interesse von Mädchen fördern

Besonders das Interesse von Mädchen soll durch die App gefördert und typische Genderrollen aufgebrochen werden. "Wir wollen das Bild des typischen Technikberufes etwas aus den Köpfen bekommen", sagt Denk "und beispielsweise aufzeigen wie kreativ diese Jobs sein können".

Die App vermittelt Wissen über Ausbildungswege im Bereich MINT, neue Berufe in diesem Feld, Berufswahl und Gender-Stereotype. Dies wird durch Storytelling, Comics und Workshops vermittelt. "Das Ziel ist, einen Gesprächsstoff in die Familie zu bringen", sagt Denk.