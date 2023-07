An diesen Orten in Krems wird Abkühlung mit Kultur kombiniert

Wer sich im Raum Krems an heißen Tagen nichts sehnlicher als etwas Abkühlung wünscht, weil es in den eigenen vier Wänden viel zu warm ist, kann sich in der Stadt erfrischen – und das kühlende Erlebnis mit Kultur verbinden.

Die Fotoausstellung „Kragkuppelbauten“ von Renate Löbbecke wird im Gewölbekeller des Museum Krems (Dominikanerkloster) gezeigt. Eine Kragkuppel ist eine historische Bauform bei der Räume nur aus gefundenen Steinen und ohne Hilfsmittel wie Mörtel und Holz errichtet worden sind. Beispiele gibt es auch aus der Wachau. Das Museum hat täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Auch ein Rundgang im Kreuzgang des Dominikanerklosters bietet sich an.