So kann man den Sommer in der Wachau verbringen

37 Veranstaltungen bieten der Kultur und dem Wein auch in diesem Jahr wieder eine große Bühne. So geben unter anderem zum Beispiel Otto Lechner, Ernst Molden und Oska (Maria Burger) ein Konzert. Alle Termine gibt es hier.

Wachaufestspiele Weißenkirchen

Am 18. Juli findet im Zuge der "Wachaufestspiele" in Weißenkirchen im Teisenhofer-Hof die Premiere von „Von wegen Mariandl!“, einer Komödie von Stefan Vögel, statt. Die Komödie handelt von den Geschehnissen in einem Familiengasthaus in der Wachau der Nachkriegszeit. Am 1. September folgt mit der Komödie "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" von Kurt Wilhelm gleich die nächste Premiere. Details dazu gibt es hier.

Sommerspiele Melk

Die Sommerspiele Melk setzen mit Autorin Magda Woitzuck und Regisseurin Christina Gegenbauer auf Frauenpower an der Spitze. Das Schauspiel "Kassandra und die Frauen Trojas" ist eine moderne Erzählung des antiken Mythos über eine tragische Heldin, die den weiblichen Blick auf eine patriarchale Welt zeigt und dabei Parallelen zu vermeintlich modernen Gesellschaftsstrukturen zieht.