Amt an neuen Bezirkshauptmann in Krems übergeben

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Für Landeshauptfrau Johann Mikl-Leitner schließt sich heute mit der zweiten Amtsübergabe in dieser Woche der Kreis. „Vor wenigen Tagen hat Günter Stöger die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya an seine Nachfolgerin Daniela Obleser übergeben; heute übernimmt er die Leitung der Bezirkshauptmannschaft Krems von Elfriede Mayerhofer.“

Die Bezirkshauptmannschaften wären neben den Gemeinden die wichtigste Servicestelle und damit „Aushängeschilder unserer Landesverwaltung“, sagte die Landeshauptfrau. „Die Bezirkshauptmannschaften sind ein entscheidender Faktor im Land und ein wichtiger Partner in allen Lebenslagen.“ Große Herausforderungen in den vergangenen eineinhalb Jahre habe man gut bewältigt. Niederösterreich zähle heute weniger Arbeitslose und mehr offene Stellen als im Jahr 2019 vor der Krise, betonte Mikl-Leitner. Das für heuer und das kommende Jahr prognostizierte Wirtschaftswachstum von 4,3 Prozent sei der stärkste Aufschwung seit 14 Jahren.

"Fachwissen"

Günter Stöger könne von seiner Vorgängerin Elfriede Mayerhofer ein „gut geführtes Haus“ übernehmen und er werde ihre „erfolgreiche Arbeit nahtlos fortsetzen“, ist die Landeshauptfrau überzeugt. Auch weil er sich auf diese Aufgabe lange und intensiv vorbereitet und viel Erfahrung gesammelt habe und das „notwendige Fachwissen“ mitbringe. Der bisherigen Bezirkshauptfrau Elfriede Mayerhofer dankte die Landeshauptfrau für die „kompetente und engagierte Arbeit“.