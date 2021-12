Gegen Hochwasserschutz in der Wachau geprallt: Alkolenker verletzt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein Lenker mit 1,44 Promille intus ist Mittwochabend bei einem Autounfall in Weißenkirchen in der Wachau (Bezirk Krems-Land) verletzt worden.

Der Mann aus dem Bezirk Tulln war Mittwochnacht im Ortsgebiet von Weißenkirchen in Fahrtrichtung Krems rechts von der B 3 abgekommen und mit dem Hochwasserschutz kollidiert, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.