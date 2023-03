Abgängige Person im Bezirk Krems aus Graben gerettet

Am 14. März wurde die Freiwillige Feuerwehr Weißenkirchen, der Rettungsdienst und die Polizei zu einer abgestürzten Person in den Weingärten am Weitenberg im Bezirk Krems-Land alarmiert.

Die Person war ungefähr seit den Mittagsstunden abgängig. Ein Familienangehöriger begab sich auf die Suche und fand sie in einem Wassergraben.