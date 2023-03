53-jährige Fußgängerin in Krems von Pkw erfasst

Eine 53-jährige Fußgängerin ist in der Nacht auf Sonntag in Krems von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert worden. Die verletzte Einheimische wurde per Rettung in das Universitätsklinikum in der niederösterreichischen Statutarstadt gebracht.

Gelenkt wurde das Auto nach Polizeiangaben von einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Krems.

