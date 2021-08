Abfallentsorgung fordert Sammelzentren im Bezirk Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

750 Kilogramm Abfall produzierte jede Bewohnerin und jeder Bewohner des Bezirk Krems im Vorjahr. Mehr als die Hälfte davon – also etwa 23.400 Tonnen – wurden aber nicht mit dem Hausmüll entsorgt, sondern zur weiteren Verwertung und Entsorgung an die insgesamt 17 Wertstoffsammelzentren des Gemeindeverbunds Krems (GV Krems) angeliefert.

39 Anlieferungen pro Stunde

So auch im Schnitt 39 Mal pro Stunde während der Öffnungszeiten des Wertstoffsammelzentrums Langenlois in der Gewerbestraße. Eine Besucherfrequenz, die das laut GV Krems zu kleine und nicht mehr zeitgemäße Zentrum nicht mehr stemmen konnte: „Darunter litt die Sammelqualität und das Verkehrschaos sorgte für Unmut und Ärger“, schilderte Geschäftsführer Gerhard Wildpert die Beweggründe zum Bau des neuen Sammelzentrums in der Gobelsburger Straße 45, das vor Kurzem eröffnet wurde.