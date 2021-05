74 zusätzliche Betreuungsplätze in Kremser Kindergärten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vor zwei Jahren startete eine neue Kindergartenoffensive in Krems. Aufgrund dessen kann jedes Kremser Kind, das im Herbst 2,5 Jahren alt ist einen Platz in einem der elf Kremser Kindergärten erhalten, heißt es vonseiten der Stadt. Mit der Erweiterung des Kindergartens Lerchenfelder Hauptplatz und der Eröffnung des fünfgruppigen Kindergartens St.-Paul-Gasse wurden bis zu 74 Betreuungsplätze geschaffen. Erhebungen für die Weiterentwicklung der Kindergärten in Rehberg und Gneixendorf laufen noch.

Elf Kindergärten und 775 Plätze

Trotz ausreichender Betreuungsplätze gibt es für den einen oder anderen Kindergarten zu viele Anmeldungen und nicht jedes Kind kann in seinen „Wunschkindergarten“ aufgenommen werden. Eltern müssen sich dann für einen Platz auf der Warteliste entscheiden oder in einen anderen Kindergarten wechseln. „Wir bemühen uns in jedem einzelnen Fall um eine Lösung, mit der alle zufrieden sein können“, sagt Bildungsamtsleiter Georg Braunschweig. In der Stadt Krems gibt es elf öffentliche Kindergärten mit insgesamt 33 Gruppen und bis zu 775 Plätzen in acht Stadtteilen.