74-Jähriger überrollte Ehefrau: Elf Monate teilbedingt

Weil er seine Ehefrau im Oktober des Vorjahres mit einem Auto überrollt und getötet haben soll, ist ein Mann am Montag in Krems zu elf Monaten Haft, davon acht bedingt, verurteilt worden. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. In dem Fall waren gegen den damals 73-Jährigen zunächst Mordermittlungen eingeleitet worden. Die Zeit, die der Beschuldigte in U-Haft verbracht hatte, wurde angerechnet, weshalb Gerichtsangaben zufolge eine Enthaftung des Angeklagten erfolgte.