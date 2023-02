37.000 Mal war der ÖAMTC in Krems 2022 im Einsatz

"Lieferkettenprobleme, rasante Teuerung und eine allgemein angespannte Stimmung haben das Jahr 2022 nicht unbedingt einfacher gemacht als die Jahre davor. Aber wir konnten einmal mehr zeigen, dass wir tagtäglich mit vollem Einsatz für unsere Mitglieder und ihre Mobilität am Werk sind und haben dafür auch wieder sehr viel Wertschätzung erfahren", sagt Stützpunktleiter Peter Kuderna. Die Mobilität befindet sich derzeit im Wandel und deshalb konzentriert sich der ÖAMTC in Zukunft auch auf Fahrräder und Elektromobilität.

Gesundheitscheck für E-Autos

Weiters gibt es beim Mobilitätsclub in Krems einen "Gesundheitscheck" für E-Autos und Plug-in-Hybride: Dabei wird die Antriebsbatterie auf ihre aktuelle Kapazität und Sicherheit hin überprüft. Um dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenzuwirken, setzt der Mobilitätsclub einen starken Schwerpunkt in den Bereichen der fachlichen Weiterbildung und Lehrlingsausbildung. In der Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) bildet der ÖAMTC aktuell 48 Lehrlinge in acht unterschiedlichen Berufsbildern aus.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: