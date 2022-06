200 Nistplätze: Mittelschule Krems setzt Zeichen für Artenschutz

Die Kästen werden anschließend kostenfrei an Kremser Privathaushalte mit Garten und an Betreibe mit geeigneten Aufstellmöglichkeiten übergeben. Abholtermine sind Montag und Dienstag, 4. und 5. Juli, von 9 bis 12 Uhr in der Mittelschule Krems (Edmund-Hofbauer-Straße 9, Sekretariat im 3. Stock).

Die Vogelhauspaten werden gebeten, die Standorte der Nistkästen fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos sollen anschließend in eine Stadtkarte eingezeichnet werden, und beim Projektabschluss Anfang des nächsten Jahres präsentiert werden. Anschließend soll in einer Kooperation mit dem Alpenverein die jährliche Dokumentation der Brüter bzw. die Erstellung eines Populationsbildes geplant werden.

