1.500 Euro: Spende statt Feier zum Jubiläum der Hypo Krems

Die Hypo Filiale Krems hätte im Jahre 2022 eigentlich allen Grund für große Feierlichkeiten. Denn am 7. Mai 1982 öffnete der Standort um 11 Uhr erstmals seine Türen.

Die Covid-Pandemie und der Krieg in der Ukraine trüben aber die Partylaune, weshalb zum 40. Jubiläum keine Feierlichkeiten stattfinden werden. Das dadurch gesparte Geld wurde in Form einer Spende von 1.500 Euro an die gemeinnützigen Organisation Future4Children, welche Kinder und Jugendliche im In- und Ausland hilft, übermittelt.

Persönliche Beratung bleibt