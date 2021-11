199 Rekruten in der Raab-Kaserne Mautern angelobt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Im Oktober eingerückt, wurden die neuen Rekrutinnen und Rekruten der Raab-Kaserne Mautern vergangene Woche angelobt. Ihren Eid leisteten die 199 Soldatinnen und Soldaten im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).