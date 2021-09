16 Kennzeichen-Abnahmen: Schlag gegen Autotuner in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

An insgesamt drei Tagen führte das Bezirkspolizeikommando Krems gemeinsam mit der Landesverkehrsabteilung Schwerpunkt-Kontrollen in der Autotuning-Szene durch.

Laut dem Kremser Bezirkspolizeikommando gäbe es zwar keine sogenannte "Roadrunner-Szene" in der Stadt, genau hinzusehen hätte sich trotzdem gelohnt.

Erfolgreiche Bilanz

"16 Lenkern mussten wegen illegaler Umbauten an ihren Fahrzeugen an Ort und Stelle ihre Kennzeichentafeln abgeben", zieht man bei der Exekutive eine "sehr erfolgreiche" Bilanz.

Im Rahmen der Aktionen gingen der Polizei auch viele beeinträchtige Lenker ins Netz. Sogar sechs Führerscheine, vier wegen Drogen-, zwei wegen Alkoholkonsums am Steuer, wurden abgenommen. Insgesamt setzte es mehr als 160 Anzeigen.