Krems: Vandalen kappten Steinhand

Das dritte Mal in diesem Jahr wurde die Kremser Dreifaltigkeitssäule beschädigt. Jetzt setzt Restaurator Erich Pummer, dessen Team ein Jahr lang an der Renovierung des historischen Bauwerks aus dem Jahr 1738 gearbeitet hat, eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise auf die Täter aus. "Ich hoffe, das nützt etwas. In einem andern Fall hat das sehr geholfen", sagt er.

"Kürzlich habe ich entdeckt, dass bei einer der Statuen die Hand fehlt", erzählt Restaurator Pummer, der die Säule bis 2007 erneuert hat. Dabei sind modernste Methoden zur Sanierung von Umwelt-geschädigtem Stein angewandt worden. Kostenpunkt: 250.000 Euro.