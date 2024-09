Polizei überführte in Niederösterreich Serieneinbrecher

Der Verdächtige wurde von einer Frau am Dienstag gegen 3 Uhr Früh beobachtet , als er versuchte, ein Fenster aufzubrechen, um in das Innere eines Mehrparteienhauses zu gelangen.

Der Beschuldigte – ein 35-Jähriger ohne aufrechten Wohnsitz – wurde daraufhin festgenommen und zum Sachverhalt vernommen. Dabei zeigte er sich zu drei Tathandlungen in Krems geständig.

Drei Vorfälle

So soll er am 20. August 2024 kurz nach 2 Uhr Früh in eine Tankstelle eingebrochen sein. Am Dienstag, kurz vor der Festnahme, soll er in ein Gartenhaus eingestiegen sein und versucht haben, das Kellerfenster zum Mehrparteienhaus aufzubrechen.