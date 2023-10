Neues nö. Forschungsnetzwerk im Kampf gegen den Krebs

Jedes Jahr erkranken 40.000 Menschen in Österreich an Krebs, derzeit gibt es bundesweit etwa 380.000 Krebserkrankte. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Forschung in dem Bereich viel bewegt. Tumore werden besser diagnostiziert, die Überlebenschancen steigen.

Diesen Weg will man in Niederösterreich weiter forcieren: Ein Forschungsnetzwerk zur Krebsforschung wurde gegründet.

